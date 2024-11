POL-PDWIL: Verkehrsunfall nach Flucht vor der Polizei - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dieser Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltezeichen, wendete sein Fahrzeug und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und in der Spitze etwa 180km/h in Richtung Mülheim/Mosel davon.

Bei seinem waghalsigen Fluchtversuch kam es dabei auch zu mehreren Überholmanövern.



Etwa einhundert Meter vor der Moselbrücke Lieser kam der Fahrzeugführer auf Grund der überhöhten Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort montierten Schutzplanke.

Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, seine Flucht fortzusetzen.



Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte in der Ortslage Maring-Noviand zunächst der verunfallte PKW und wenig später der flüchtige Fahrzeugführer festgestellt werden.



Hierbei stellte sich heraus, dass der 30jährige Mann aus dem Bereich der VG Zell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.



Verkehrsteilnehmer, die Zeugen des Vorfalls oder ggf. sogar gefährdet wurden werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



