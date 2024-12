POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, den 13.12.2024 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus dem Saarland mit seinem PKW die L 52 aus Richtung Strotzbüsch kommend in Fahrtrichtung Oberscheidweilermühle.

Hier musste der Fahrzeugführer eine Gefahrenbremsung aufgrund von querendem Wild einleiten. Dies wurde von dem dahinter fahrenden 68-jährigen Fahrzeugführer, welcher ebenfalls aus dem Saarland stammt, nicht rechtzeitig bemerkt, so dass dieser mit seinem PKW auf den abbremsenden PKW auffuhr.



Zwei Insassen aus dem PKW des abbremsenden PKWs sowie die Beifahrerin des auffahrenden PKWs wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.



Gegen den auffahrenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



