POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Auw bei Prüm (ots) - Am Mittwoch, 06.11.2024, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1, Gemarkung Auw bei Prüm.





Ein 22 Jahre alter Führer eines PKW befuhr die K158 aus Richtung Schlausenbach kommend in Richtung L1.



An der Einmündung zur L1 missachtete er die Vorfahrt des aus Richtung Auw bei Prüm kommenden PKW einer 76 Jahre alten Fahrzeugführerin.



Beide Fahrzeuge kollidierten und waren nicht mehr fahrbereit.



Beide Unfallbeteiligten wurden infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt



Im Einsatz waren die Feuerwehr Auw bei Prüm, zwei Rettungswagen sowie die Polizeiinspektion Prüm.



