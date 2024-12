POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Am 14.12.2024 ereignete sich gegen ca. 19:10 Uhr auf der B421 in Höhe der Ortslage Gönnersdorf im Kreuzungsbereich B421/K71 ein Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden.

Ein PKW, der aus Richtung Gönnersdorf über die K71 geführt wurde, beabsichtigte in die B421 einzufahren und kollidierte mit einem PKW, welcher auf der B421 in Richtung Birgel geführt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Vor Ort im Einsatz waren der Rettungsdienst Gerolstein, Jünkerath, Walsdorf, die Feuerwehr Jünkerath und die Polizeiinspektion Prüm.



