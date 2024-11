POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit glücklichem Ausgang auf der L64

Ein 30-jähriger Opel Fahrer setzte hierbei auf einer Geraden kurz vor der Ortschaft Eckfeld zu einem Überholmanöver an, das er jedoch aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges abbrechen musste. Der Opel Fahrer verlor in diesem Zusammenhang die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem kleinen Baum. Ein Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug blieb aus. Nach einer vorsorglichen Untersuchung des Fahrers in einem umliegenden Krankenhaus wurde festgestellt, dass dieser gänzlich unverletzt blieb. Ein Verkehrsunfall, der glücklicherweise glimpflich ausging.

Der Fahrer des vorausfahrenden PKW, welcher überholt werden sollte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Wittlich wünscht Ihnen eine allzeit gute Fahrt und appelliert insbesondere aufgrund der anstehenden Jahreszeit zu einer vorsichtigen und vorausschauenden Fahrweise.



