POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht in Wittlich

Am 21.12.2024 ereignete sich auf dem Parkplatz des Globus Baumarkt in Wittlich, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Flucht.



Der Unfallverursacher ist vermutlich beim Ausparken, mit seiner Anhängerkupplung, gegen ein gegenüber geparktes Fahrzeug gestoßen.

Durch den Aufprall ist zumindest am geparkten Fahrzeug ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und dem verantwortlichen Fahrzeug-/Führer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich, unter der Telefonnummer.: 06571/926-0, in Verbindung zu setzen.



