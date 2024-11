POL-PDWIL: Verkehrsunfall im Burgbergtunnel

Der Fahrer eines Kleintransporters war auf der B 53 unterwegs und bog an der Einmündung B53/101 nach links in den Tunnel ein. Hierbei verlor der Fahrzeugführer infolge eines medizinisches Notfalls die Kontrolle über seinen Kleintransporter. Anschließend kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die angrenzende Tunnelwand. In der Folge wurde das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn gesteuert, ehe es weiter nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und dort zwei haltende Fahrzeuge rammte. Bis auf den Unfallverursacher, der anschließend ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren der Notarzt, ein Rettungswagen, die Feuerwehren Bernkastel und Kues sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/95270

Pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell