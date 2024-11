POL-PDWIL: Verkehrsunfall Frontalzusammenstoß mit zwei PKW

Am Freitag, den 08.11.2024 gegen 06:40 Uhr ist es auf der L47 zwischen Osann-Monzel und Maring-Noviand zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen.

Hierbei ist ein PKW, aus bislang ungeklärter Ursache, in die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden PKW frontal kollidiert. Beide Insassen wurden schwer verletzt. Die L47 war für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Osann-Monzel, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei und die Polizei Bernkastel-Kues sowie Wittlich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich, unter der 06571/926-0, in Verbindung zu setzen.



