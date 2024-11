POL-PDWIL: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Am 25.11.2024 gegen 18.30 Uhr fuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem dunklen VW Caddy aus Büscheich kommend über die L29 in Richtung Gerolstein.





In Höhe des Waldparkplatzes kam ihr ein unbekanntes Fahrzeug entgegen.

Hierbei berührten sich die Außenspiegel, so dass es zumindest bei dem Caddy zu einem Schaden kam.



Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591-95260) oder der Polizeiinspektion Daun (06592-96260) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein

Raderstraße 15

54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

pwgerolstein@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

