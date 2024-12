POL-PDWIL: Unfallflucht auf dem Rommelsbachparkplatz in Wittlich

Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Rommelsbachparkplatz in Wittlich Am Donnerstag, 19. Dezember 2024, kam es in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.