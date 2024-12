POL-PDWIL: Unfall mit mehreren Verletzten bei Monzelfeld

Hierbei missachtete ein 46-jähriger Fahrzeugführer, welcher aus Monzelfeld kommend, von der K94 nach links auf die L 158 in Richtung Blockhaus/ Gonzerath fahren wollte, die Vorfahrt eines anderen, mit zwei Personen besetzen PKW.

Dieser war zu diesem Zeitpunkt auf der L158 in Richtung Mosel unterwegs, sodass es im besagten Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Unfallverursacher und die beiden Insassen des anderen am Unfall beteiligten PKW mussten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Wittlich verbracht werden. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme temporär halbseitig gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 22 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Monzelfeld, Longkamp und Kues; zwei Rettungswagen des DRK, die Straßenmeisterei Bernkastel-Kues, sowie die Polizei Bernkastel-Kues.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Pressestelle



Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell