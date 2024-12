POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch in Bitburg Unbekannte entwenden Kleidung und Schmuck aus Einfamilienhaus

Die kurze Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Einbrecher am Montag, 2. Dezember, in der Bitburger Johann-Peter-Limbourg-Straße aus.

Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr betraten sie bisherigen Ermittlungen zufolge von der Straße aus das Anwesen und gingen durch den Garten zur Rückseite. Nachdem ihre Hebelversuche scheiterten, schlugen die Einbrecher eine Glasscheibe ein.

Die Täter entwendeten diversen Schmuck sowie Kleidung.



Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Die Polizei fragt, wer verdächtige Wahrnehmungen zum Tatzeitraum gemacht hat. Wem sind Personen mit einer schwarzen Lederjacke der Marke Belstaff (Gr. 38/40) oder mit einer schwarze Clutch der Marke Campomaggi aufgefallen?

Gleichzeitig möchte die Polizei sensibilisieren. In der dunklen Jahreszeit können mögliche Einbrecher schneller erkennen, ob Bewohner zu Hause sind oder nicht. Verdächtige Wahrnehmungen sollen frühzeitig an die Polizei gemeldet werden.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen: 06571/9500-0 oder kiwittlich@polizei.rlp.de



