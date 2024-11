POL-PDWIL: Täterfestnahme nach Call-Center-Betrug dank aufmerksamer Zeugen

Die sofort verständigte Streife konnte zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren antreffen und kontrollieren.

Etwa zeitgleich meldeten Angehörige einer 80-jährigen Frau aus Bitburg, dass diese soeben einen hohen fünfstelligen Geldbetrag an unbekannte Männer übergeben hätte.



Zuvor wurde die 80-Jährige durch Unbekannte am Telefon davon überzeugt, dass sie den Geldbetrag sofort zahlen muss, um die Inhaftierung einer nahen Angehörigen zu verhindern.



Das übergebene Geld konnte im Rahmen der Personenkontrolle bei den beiden jungen Männern, die vor Ort vorläufig festgenommen wurden, aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden beide Tatverdächtigen am 9. November dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.



Die Polizei dankt den Bürgerinnen und Bürgern, die in diesem Fall vorbildlich reagiert haben. Nur durch die schnelle Mitteilung und gute Reaktion konnte ein hoher finanzieller Schaden für die Geschädigte verhindert und zwei Tatverdächtige festgenommen werden. "Die erfolgreiche Festnahme zeigt die herausragende Zusammenarbeit von Bürgerinnen und Bürgern mit ihrer Polizei. Die hinterhältige Betrugsmasche konnte durch aufmerksame Zeugen und das besonnene Agieren der Einsatzkräfte aufgedeckt werden. Ich bin stolz darauf, dass wir die Täter festnehmen und die komplette Tatbeute sicherstellen konnten.", so die Leiterin der Polizeiinspektion Bitburg, Polizeirätin Katrin Kretz.



