POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung

Der Fahrer eines PKW'S, der vor dem Zeugen fuhr, setzte an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen eines Autotransportes an. Nur durch ein Warnsignal des Zeugen scherte der Überholende wieder ein, sodass der Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW verhindert werden konnte.

Nachdem der entgegenkommende PKW die Örtlichkeit passiert hatte, setzte der PKW-Fahrer wieder an und überholte den vorausfahrenden LKW, indem er linksseitig an einer Verkehrsinsel über die Gegenfahrspur fuhr.



Zeugen in dieser Angelegenheit, vor allem die beteiligten Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Telefon: 06592/96260, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell