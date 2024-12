POL-PDWIL: Spendenübergabe der Polizeiinspektion Wittlich an das Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich für den Einsatz des Klinikclowns

Stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Wittlich überreichte eine Delegation der Polizeiinspektion am Dienstag, 17. Dezember 2024, den symbolischen Scheck über eine Geldspende in Höhe von 500 Euro an das Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich.





Innerhalb der Belegschaft der Polizeiinspektion Wittlich wurde in den letzten Wochen eine Spendenaktion für eine "gute Sache" durchgeführt. Nach interner Abstimmung verständigte man sich auf die Spende für den Klinikclown, denn der Leitsatz "Humor ist die beste Medizin" überzeugte die Kolleginnen und Kollegen. Die Spende wurde durch die Delegation der Polizeiinspektion Wittlich an die Oberärztin Frau Olar und an die pflegerische Stationsleiterin Frau von Kampen übergeben.



Die Spende kommt den Auftritten des Klinikclowns auf der Kinderstation zugute, denn seine Auftritte finanzieren sich ausschließlich aus Spendenmitteln. Der Klinikclown tritt in regelmäßigen Abständen in der Kinder- und Jugendmedizin des St. Elisabeth Krankenhauses auf. Mit seinen Auftritten sorgt er bei den kleinen und großen Patienten für viel Spaß und zumindest kurzfristige Ablenkung von den Sorgen und Nöten des Krankenhausalltags. "Wenn wir nur einem Kind mit unserer Spende ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, dann macht uns das froh und zufrieden", so Polizeioberrätin Romy Berger.



