POL-PDWIL: Schwerpunktkontrolle Jugendkriminalität der Polizei Wittlich

Am 14.11.2024 wurde im Stadtgebiet von Wittlich eine Schwerpunktkontrolle mit Zielrichtung der Bekämpfung der Jugendkriminalität durch die PI Wittlich in Zusammenarbeit mit der KI Wittlich durchgeführt.

Zielrichtung war die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität, die Umsetzung von Haftbefehlen sowie die Durchführung von Jugendschutzkontrollen. Es wurden ca. 60 Personen kontrolliert und hierbei auch einige Verstöße in verschiedenen Bereichen festgestellt. Bei mehreren Jugendlichen wurden für Minderjährige verbotene Tabakwaren vorgefunden und sichergestellt. Außerdem wurden 2 Messer, 1 Patrone und eine Kleinstmenge von Betäubungsmittel sichergestellt. Ein Verfahren wegen Führen eines E-Scooters unter Alkohol- und Drogeneinwirkung wurde eingeleitet. Ebenso konnte ein Haftbefehl vollstreckt und die Person in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden.



