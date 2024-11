POL-PDWIL: Schwerpunktkontrolle Alkohol und Drogen in Gerolstein und Umgebung

Am Freitag, den 22.11.2024, führte die Polizeiwache Gerolstein eine Schwerpunktkontrolle Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch.





Unterstützt wurde die Polizei Gerolstein durch die Polizeiinspektion Daun, das Hauptzollamt KEV sowie die zentralen Verkehrsdienste Wittlich.



Im Zeitraum von 16:30 - 23:00 Uhr wurde in Gerolstein, Pelm und Hillesheim eine Vielzahl an Verstößen festgestellt.



Insgesamt wurden neun PKW festgestellt, denen die Weiterfahrt untersagt werden musste.



Ein Fahrzeugführer war erheblich alkoholisiert, ein Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Cannabisprodukten, ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.



Zwei PKW wurden festgestellt, welche ohne Pflichtversicherung geführt wurden.



Weiterhin wurden vier PKW festgestellt, welche bei geschlossener Schneedecke mit Sommerreifen oder nicht ausreichender Profiltiefe fuhren.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell