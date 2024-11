POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Dieser konnte durch weitere Zeugen verfolgt werden, so dass es der eingesetzten Streife der Polizei Bernkastel-Kues gelang, diesen zu kontrollieren. Er war tatsächlich stark alkoholisiert.

Letztendlich konnte die Streife an fast 20, in der Nähe geparkten Fahrzeugen verdrehte Außenspiegel feststellen.



