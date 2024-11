POL-PDWIL: Raser auf der A1 bei Wittlich

Manderscheid / Wittlich (ots) - Am 21.11.2024 wurde der Polizeiinspektion Wittlich gegen 18:00 Uhr ein Raser gemeldet, welcher mit seinem BMW die A1 zwischen den Anschlussstellen Manderscheid und Hasborn und später weiter in Richtung Wittlich befuhr.

Weiter wurde mitgeteilt, dass der Fahrer des genannten Fahrzeuges, vermutlich aufgrund des regen Verkehrsaufkommens, den Standstreifen für Überholmanöver nutzte. Der Fahrzeugführer soll andere Verkehrsteilnehmer "gedrängelt" haben und zwischenzeitlich Geschwindigkeiten im Bereich der 240km/h Marke erreicht haben.

Er wurde schließlich an der Anschlussstelle Wittlich-Mitte durch Streifen der Polizeiinspektion Wittlich gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen.



Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall bezeugen können oder durch das Fahrverhalten des BMW Fahrers geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571-926-0 oder mit der Polizeiautobahnstation Schweich unter 06502-9165-0 in Verbindung zu setzen.

Den Fahrer des BMW erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem wird die Einleitung eines Strafverfahrens geprüft.



