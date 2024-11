POL-PDWIL: Polizeieinsatz am Bahnhof

Am 29.11.2024 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz an der Bushaltestelle vor dem Wittlicher Hauptbahnhof, da durch Fahrgäste eine verdächtige, möglicherweise bewaffnete Person in einem Bus gemeldet wurde.