POL-PDWIL: PKW Aufbrüche an der Oberen Kyll

Stadtkyll / Jünkerath (ots) - In der Nacht vom 04.11.24 auf den 05.11.2024 kam es im Bereich Stadtkyll und Jünkerath zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen.





Die angegangenen Autos wurden durch die - noch unbekannten - Täter "teilweise erfolgreich" nach Wertgegenständen durchwühlt.



Potentielle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Prüm unter der Rufnummer 06551 942-0 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Die Polizei rät nochmals eindringlich allen Fahrzeugführern ihre Fahrzeuge nach dem Verlassen gegen unbefugtes Öffnen zu sichern.



