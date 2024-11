POL-PDWIL: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall B51 / Vollsperrung aufgehoben

Die Unfallaufnahme auf der B51 in Höhe Fließem/Nattenheim ist beendet, die Vollsperrung ist ab sofort aufgehoben.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Fahrer des in Richtung Bitburg fahrenden Transporters aufgrund von "Sekundenschlaf" in den Gegenverkehr. Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein des verantwortlichen Fahrers wurde einbehalten, ebenso wird dessen Fahrzeug zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt.

Im Ergebnis entstanden durch die Kollision bei den Beteiligten teils schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen.



