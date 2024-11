POL-PDWIL: mehrere Trunkenheitsfahrten und Fahrten ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagnachmittag wurde ein 20-Jähriger mit seinem PKW in Speicher kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel erlangt werden konnten, räumte der Fahrzeugführer den Konsum von Metamphetamin ein. Ein Schnelltest reagierte ebenfalls positiv auf Amphetamine.



In der Nacht auf Samstag wurde ein 33-Jähriger Fahrzeugführer gegen 02:00 Uhr in Bitburg kontrolliert. Es wurde eine Alkoholisierung im Bereich einer Ordnungswidrigkeit festgestellt.



Am Samstagnachmittag erfolgte bei einem 23-Jährigen Verkehrsteilnehmer eine Verkehrskontrolle in Nusbaum. Auch hier konnten Verdachtsmomente für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum erlangt werden. Der Schnelltest reagierte positiv auf THC und der Fahrer räumte ein, noch unmittelbar vor Fahrtantritt Cannabis geraucht zu haben.



Am Sonntagabend, gegen 18:45 Uhr, wurde zunächst ein 26-Jähriger Fahrer mit seinem PKW in Bitburg kontrolliert.

Nach entsprechenden Hinweisen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum reagierte der Schnelltest positiv auf THC.



Um 19:15 Uhr wurde eine Verkehrskontrolle in Speicher durchgeführt. Hierbei viel ein 38-Jähriger Mann mit seinem PKW auf, da er nicht im Besitze einer Fahrerlaubnis ist. Der PKW war zudem nicht zugelassen.



Um 01:15 Uhr wurde bei einem 34-Jährigen Fahrer in Bitburg festgestellt, dass er seinen PKW unter Alkoholeinfluss führte. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter 1 Promille.



Es wurden die jeweils zutreffenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden.



