POL-PDWIL: Gefährliches Überholmanöver auf der L24, Zeugenaufruf

In Höhe des Mineralbrunnens überholte ein schwarzer PKW Audi trotz herannahendem Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge und entfernte sich in Richtung Birresborn.



Ein PKW in Fahrtrichtung Gerolstein musste stark abbremsen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.



Zeugen der Situation werden gebeten sich bei der Polizei in Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell