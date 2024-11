POL-PDWIL: Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 15.11.2024,gegen 07:30 Uhr, kam es auf der K 19,zwischen Ferschweiler und Weilerbach, zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen silbernen Ford.

Hierdurch mussten zwei beteiligte PKW stark abbremsen um einen Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Trotz der Bremsvorgänge kollidierte der entgegenkommende PKW mit dem linken Außenspiegel des unbekannten silbernen Ford.

An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon:06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de





