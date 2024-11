POL-PDWIL: Frontalzusammenstoß in Lichtenborn

Am heutigen Freitagabend um 20:40 Uhr kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW in der Ortslage Lichtenborn, wobei beide Fahrzeugführer mittelschwer verletzt wurden.





Nach jetzigen Stand der polizeilichen Ermittlungen hat der Fahrzeugführer aus Richtung Arzfeld kommend bei der Einfahrt in die Ortslage die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sodass es auf der Gegenfahrbahn zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW gekommen ist.



Der Fahrzeugführer soll mit überhöhter Geschwindigkeit in die Ortslage eingefahren sein und stand unter Einfluss von Alkohol.



An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren.



Im Einsatz war die Polizei Prüm, zwei Rettungswagen des DRK, die FFW Lichtenborn und die Straßenmeisterei Arzfeld.



