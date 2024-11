POL-PDWIL: Einfach nur dreist

In der Zeit vom 08.11.2024 bis zum 11.11.2024 entwendeten bisher unbekannte Personen von der Großbaustelle am Prümer Friedhof, dort, wo einst das Parkdeck stand, einige hundert Meter Kupferkabel.





Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.



Sachdienliche Hinweise sind telefonisch oder via Email an die Polizeiinspektion Prüm zu richten; 06551-9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Pressestelle



Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell