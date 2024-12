POL-PDWIL: Diebstahl / Sachbeschädigung in einer Milchtankstelle

Am Freitag, den 13.12.2024 gegen 23:15 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle gemeldet, dass sich in der Milchtankstelle in Wiesbaum eine männliche Person aufhalten würde, welche sich auffällig verhalte.