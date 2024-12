POL-PDWIL: Diebstahl einer Kabeltrommel in Gerolstein

Im Zeitraum von Dienstag, 10.12.2024 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 11.12.2024 15:00 Uhr, kam es in Gerolstein in der Waldstraße zum Diebstahl einer ca. 1,4 Tonnen schweren Kabeltrommel. Die Kabeltrommel befand sich auf einem umzäunten Betriebsgelände an der Ortsrandlage.

Gerolstein (ots) -



Im Zeitraum von Dienstag, 10.12.2024 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 11.12.2024 15:00 Uhr, kam es in Gerolstein in der Waldstraße zum Diebstahl einer ca. 1,4 Tonnen schweren Kabeltrommel.



Die Kabeltrommel befand sich auf einem umzäunten Betriebsgelände an der Ortsrandlage.



Bisher unbekannte Täter haben den Zaun aufgetrennt und die Kabeltrommel vermutlich mittels Seilwinde auf einen angrenzenden Feldweg gezogen.



Für den Abtransport der Kabeltrommel dürfte zudem ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger genutzt worden sein.



Etwaige Zeugen der Tatbegehung oder eines genutzten Fahrzeugs werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder der Polizeiinspektion Daun (06592/96260; pidaun@polizei.rlp.de) zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell