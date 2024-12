POL-PDWIL: Diebstahl einer Geldbörse aus Pkw

Im Tatzeitraum Montag, 16.12.2024, 17:00 Uhr - Dienstag, 17.12.24, 06:00 Uhr kam es in der Straße Am Bahnhof in Traben-Trarbach (Höhe ALDI-Filiale)zum Diebstahl einer Geldbörse aus einem in der Einfahrt eines Einfamilienhauses geparkten Pkw.