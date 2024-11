POL-PDWIL: Betrunkener Fahrzeugführer gefährdet Passanten

Am 28.11.2024, gegen 21:00 Uhr, bemerkte ein Pärchen im Ortsteil Rachtig vor einem Restaurant einen offensichtlich betrunkenen Mann, der sich in ein geparktes Fahrzeug setzte und davonfahren wollte.

Der Zeuge wollte den Mann daran hindern und begab sich zum PKW des Mannes. Dieser wiederum fuhr gezielt mehrfach in dessen Richtung, so dass der Zeuge sich mit einem Sprung zur Seite retten musste.

Die Polizei konnte schließlich den Fahrer ermitteln und zuhause antreffen. Wie von den Passanten bereits vermutet, war dieser stark alkoholisiert und musste daher einer Blutentnahme unterzogen werden; der Führerschein wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Der 64jährige Fahrer des PKW wird sich nun neben dem Trunkenheitsdelikt auch wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen.



