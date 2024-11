POL-PDWIL: Aufgefundenes Trekking-Fahrrad

Am späten Nachmittag des 01.11.2024 wurde durch einen Spaziergänger zwischen den Ortschaften Hörschhausen und Uess ein schwarzes Trekkingfahrrad aufgefunden, welches in einem Gebüsch, nahe eines Wirtschaftsweges an der Kreisstraße 89, abgelegt war.



Zum Besitzer liegen derzeit keine Hinweise vor.

Ebenso liegt kein Hinweis für ein strafrechtliches Vergehen in diesem Zusammenhang vor.



Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Telefon: 06592/96260, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Pressestelle



Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich



