POL-PDTR: Zwei schadensträchtige Einbrüche in Hermeskeil und Reinsfeld

Derzeit noch unbekannte Täter suchten in der Zeit zwischen 16.00 und 18.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Borwiesenstr. in Hermeskeil auf. Nachdem sie sich dort Zutritt verschafften, entwendeten sie eine hohe Bargeldsumme.



Zwischen 17.15 Uhr und 20.30 Uhr kam es in Reinsfeld in der dortigen Scheibelstraße zu einem weiteren Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Auch in diesem Fall nutzten die unbekannten Täter die Abwesenheit der Hausbewohner und verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Haus.

Hier wurde ebenfalls Bargeld und auch Schmuck entwendet.



Sachdienliche Hinweise, insbesondere hinsichtlich verdächtiger Personen und Fahrzeuge, werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil, unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder E-Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de,

erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell