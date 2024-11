POL-PDTR: Zeugen gesucht - Versuchter Ladendiebstahl in Hermeskeil

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Dienstag, 29.10.24 gegen 11.00 Uhr, in einem Hermeskeiler Einkaufsmarkt in der Gusenburger Straße.

Ein noch unbekannter Täter füllte einen Einkaufswagen mit Lebensmitteln im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages und brachte diesen durch den Eingangsbereich auf den Parkplatz des Marktes. Noch bevor die entwendete Ware von ihm verstaut werden konnte, wurde der Diebstahl entdeckt.

Der Täter lies den Einkaufswagen zurück und flüchtete zu Fuß.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Mittäter den Haupttäter unterstützt hat. In diesem Zusammenhang wurde ein älterer, silberner VW Golf mit ausländischem Kennzeichen von Zeugen gesehen, der mit der Tat in Verbindung stehen könnte.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0.



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Str. 53

54411 Hermeskeil

Tel. 06503/9151-0

E-Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de



