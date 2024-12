POL-PDTR: Versammlung anlässlich der Informationsveranstaltung eines Parlamentariers der AfD im EU-Parlament

Für den gleichen Zeitraum erfolgte die Anmeldung einer Versammlung unter dem Motto "Gonzerath für Vielfalt und Toleranz-Kein Platz für Populismus".

In der Spitze nahmen laut Schätzungen der Polizei 250-300 Teilnehmer an der Versammlung gegen die Veranstaltung des AfD-Parlamentariers teil.

Die Polizei Morbach war mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei und Kollegen des Polizeipräsidiums Trier im Einsatz.

Vertreter der Versammlungsbehörde des Landkreises Bernkastel-Wittlich begleiteten die Versammlung ebenfalls vor Ort.

Die Versammlung nahm einen friedlichen Verlauf, lediglich ein Sachverhalt wegen des Verdachtes einer beleidigenden Äußerung gegen einen Besucher der Informationsveranstaltung musste durch die eingesetzten Beamten aufgenommen werden.



