POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Tawern nach Zusammenstoß mit 8-jährigem Kind

Am Dienstag, den 12.11.2024 gegen 17:10 Uhr kam es in der Trierer Straße auf Höhe der Hausnummer 22, Pizzeria La Taverna, in der Ortslage Tawern zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem 8-jährigen Kind.