POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Straße

In dem Zeitraum von dem 26.11.2024 bis zu dem 28.11.2024, gegen 12:30 Uhr kam es an der Kreuzung Mainzer Straße / Im Sauergraben in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht.