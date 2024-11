POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der L46 Höhe Wolfskaul Weiher

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 42 jährige Fahrerin aus dem Kreis Trier Saarburg mit ihrem PKW BMW die L 46 in Fahrtrichtung Trier. In der Linkskurve kam ihr ein dunkles Fahrzeug entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Die Fahrzeugführerin lenkte nach dem Anstoß ihr Fahrzeug nach rechts und geriet hierbei in den unbefestigten Straßengraben. Es entstand Sachschaden an ihrem Fahrzeug. Der Fahrer des dunklen PKW, welcher in Fahrtrichtung Zemmer unterwegs war, setzte unbeirrt seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich hinsichtlich sachdienlicher Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich zu wenden.



