POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW auf der B 419 im Berufsverkehr

Wellen, B 419 (ots) - Am Montag, 18. November 2024 gegen 18:30 Uhr, kam es auf der B 419 zwischen den Ortslagen Wellen und Temmels zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei waren ein Sattelschlepper und ein PKW beteiligt.

Im Rahmen eins Überholmanövers kollidierten die in gleicher Richtung fahrenden Beteiligten miteinander.



Am PKW entstand Totalschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Durch die Kollision wurde der Tank des LKW derart beschädigt, dass mehrere Liter Diesel auf die Fahrbahn liefen.



Das betroffene Teilstück der B 419 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und bis zur abgeschlossenen Fahrbahnreinigung vollgesperrt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Nittel, Temmels und Wellen, ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Straßenmeisterei Saarburg sowie die Polizeiinspektion Saarburg.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Gerhardt, PK



Telefon: 06581-91550





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell