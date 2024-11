POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person - B53 teils gesperrt

Am 25.11.2024 gegen 16:40 Uhr kam es bei Schweich an der Kreuzung B53 / K39 zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete die 21-jährige Fahrzeugführerin beim Auffahren auf die B53 die Vorfahrt des kreuzenden Verkehrs. Die 30-jährige Unfallgegnerin wurde durch den Zusammenstoß verletzt und anschließend zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Trierer Krankenhaus verbracht.

Die B53 musste über einen Zeitraum von ca. zwei Stunden teilweise gesperrt werden, so dass es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Schweich. Außerdem waren die Feuerwehr Schweich, die Rettungswache Schweich sowie ein Notarzt im Einsatz.



