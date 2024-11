POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Schulbusbeteiligung - drei Kinder leicht verletzt

Am Dienstag, den 05.11.2024 ereignete sich gegen 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Ortsdurchfahrtsstraße von Freudenburg.

Nachdem ein PKW-Fahrer sein Fahrzeug aus einer Parktasche ausparkte und in den fließenden Verkehr einfahren wollte, fuhr ein mit ca. 20 Schulkindern der Grundschule Freudenburg besetzter Schulbus auf den PKW mit geringer Geschwindigkeit auf. Im Zuge des Aufpralls wurden nach aktuellem Stand der Ermittlungen drei Kinder leicht verletzt.

Vorsorglich werden derzeit alle Kinder, die Insasse des Busses waren, durch vor Ort befindliche Ärzte untersucht. Dies wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die Eltern der Kinder sind informiert bzw. vor Ort, ebenso die Schulleitung der Grundschule Freudenburg.

An den beteiligten Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden, die Fahrzeugführer waren beide fahrtüchtig.

Sollten durch die Untersuchungen weitere Unfallfolgen festgestellt werden, wird nachberichtet.

Im Einsatz sind neben der Polizei Saarburg die Kreiseinheiten vom deutschen roten Kreuz und des Maltheser Hilfsdienstes, der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes und der leitende Notarzt zur Unterstützung des Regelrettungsdienstes.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sich noch nicht bei der Polizei vor Ort zu erkennen gaben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



