POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein PKW, welcher die Fahrbahn aus Birkenfeld kommend in Fahrtrichtung Rimsberg befuhr kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem vorausfahrenden Traktorgespann.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Fahrzeugführer des PKW wurde durch die Kollision verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Für die Unfallaufnahme wurde die B 41 für circa eine halbe Stunde vollgesperrt.



