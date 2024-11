POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Einer der verkehrsunfallbeteiligten Pkw's kollidierte hierbei zunächst mit der im Kreuzungsbereich aufgestellten Baustellenabsperrung. Auf Grund des Verkehrsunfalls beabsichtigte eine in der Zwischenzeit eingetroffene Verkehrsteilnehmerin sich als Ersthelferin zur verunfallten Person zu begeben.

Gleichzeitig nähert sich ein weiterer Pkw der Unfallstelle. Dieser befuhr die L151 von Trier kommend in Fahrtrichtung Hermeskeil. Auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die Fahrerin des Pkw's unmittelbar vor dem Baustellenbereich die Kontrolle über ihren Pkw, kommt nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Fahrerseite mit einem weiteren, sich im Gegenverkehr, befindlichen Pkw. Dieser wird durch die Kollision mit der Heckstoßstange auf den Pkw der zuvor angesprochenen Ersthelferin geschoben.

Neben der Ersthelferin werden zwei weitere Personen leicht verletzt. Alle Personen wurden mittels Rtw's in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Zwei verkehrsunfallbeteiligte Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Die L151 wurde auf Grund des Unfallgeschehens temporär in der Zeit zwischen 05:30 Uhr bis 07:14 Uhr vollumfänglich gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren fünf Fahrzeuge der Feuerwehr und ein Fahrzeug der Straßenmeisterei Hermeskeil vor Ort.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 0651-915110

pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell