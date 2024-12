POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am 20.12.24 kam es in den frühen Abendstunden zu einem Verkehrsunfall auf der L175 bei Herborn.





Nach derzeitigem Sachstand befuhr die Fahrzeugführerin die L175 von Niederwörresbach kommend in Fahrtrichtung Herborn, als sie aufgrund bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Der PKW kollidierte mit einem Baum. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Die beiden Fahrzeuginsassen erlitten nach derzeitigem Stand lediglich leichte Verletzungen.

Die L175 war aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme für circa 2 Stunden vollgesperrt.



