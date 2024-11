POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Der Unfallgeschädigte befuhr die B 268 von Losheim am See kommend in Fahrtrichtung Zerf. Zu der genannten Tatzeit kam ihm, unmittelbar auf Höhe der Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland, ein heller Transporter, unbekanntes Fabrikat entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten an den linken Außenspiegeln miteinander. Anschließend setzte der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges seine Fahrt, ohne die notwendigen Feststellungen zu treffen, auf der B 268 in Fahrtrichtung Losheim fort.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.



