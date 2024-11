POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht- Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Wincheringen beteiligt

Am Dienstag, den 19.11.2024 kam es gegen 18:06 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der K 110 zwischen der Ortslage Wincheringen und dem Ortsteil Söst.

Zur genannten Uhrzeit befuhr ein Feuerwehrfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Wincheringen die K 110 von Wincheringen kommend in Richtung Söst. Unmittelbar hinter dem Ortsausgang kam dem Feuerwehrfahrzeug ein Sattelzug mit Auflieger und darauf befindlichen Container entgegen. Der Fahrer des Sattelzugs fuhr soweit links, dass er auf die Fahrspur des Feuerwehrfahrzeugs kam. Der Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs konnte nur durch eine ruckartige Lenkradbewegung nach rechts einen Zusammenstoß vermeiden. Hierbei kam das Feuerwehrfahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr sich im Grünstreifen fest. Verletzt wurde niemand.

Das Einsatzfahrzeug musste durch einen Traktor aus dem Graben gezogen werden. Es entstand erheblicher Flurschaden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Tel: 06581-91550, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

POK`in Dillenburger



Telefon: 06581-91550





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell