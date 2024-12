POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Edeka Parkplatz in Birkenfeld

Am Samstag, 07.12.2024,ereignete sich im Zeitraum von 14 bis 16 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka Parkplatz in Birkenfeld.

Der Unfallverursacher kollidierte, vermutlich beim Ein-oder Ausparken in bzw. aus einer Parklücke mit dem bereits in einer Parklücke geparkten Pkw.

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden im Bereich der Stoßstange.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschieder Straße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06872-991-0

pibirkenfeld.wache@polizei.rlp.de



