POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am Montag, 18. November 2024 gegen 07:25 Uhr, kam es auf der L133 zwischen Ortslagen Kirf und Kollesleuken zu einem Unfall im Begegnungsverkehr mit anschließender Flucht.

Die unfallbeteiligte PKW-Fahrerin fuhr hierbei mit ihrem PKW auf genannter Straße in Richtung Kirf. Im Bereich einer Rechtskurve schnitt der ihr entgegenkommende, bislang unbekannte Unfallverursacher die Kurve und kollidierte mit dem Außenspiegel der Fahrzeugführerin. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1000EUR belaufen.



Zeugen, die mögliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



