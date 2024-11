POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW aufgrund Wintereinbruch

An dem Verkehrsunfall beteiligt waren drei PKW, einer mit Anhänger. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen musste der vordere PKW (mit Anhänger) aufgrund der Witterungsbedingungen (Schneefall mit Schneeverwehungen) und stockendem Verkehr auf der B 268 verkehrsbedingt anhalten.

Das Folgefahrzeug nahm den stehenden PKW jedoch zu spät wahr und fuhr auf dessen Anhänger auf. Ein weiterer PKW fuhr im Anschluss auf die beiden Unfallbeteiligten auf und kam ebenso zu Schaden.

Eine Person wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, an allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zur Unfallaufnahme musst die Bundesstraße für circa 45 Minuten voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren von Obermennig und Niedermennig sowie drei Rettungswagen.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



