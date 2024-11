POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

In der Zeit vom 07.11.2024 20:00 Uhr und 08.11.2024 11:30 Uhr kam es in der Friedrich-August-Straße in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

Beim Vorbeifahren streift der Unfallverursacher den in Höhe der Agip-Tankstelle am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW und beschädigt hierbei den Außenspiegel des Fahrzeugs. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782 9910

Email: pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell